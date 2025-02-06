Hatay’da polis ekiplerinin dron ile yaptığı kırmızı ışık denetiminde kurallara uymayan 16 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 3 Şubat tarihinde Serinyol Mevkii Km 20 AFAD önünde dron ile havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde; 9 adet Kırmızı Işık İhlali, 1 sürücüye araç muayenesini yaptırmamak, 1 sürücüye araç sigortası yaptırmamak ve 6 Aracın tescil plakasına ; 4 kırmızı ışık ihlali, 1 kask takmamak,1 adet araçların sağından geçmekten cezai işlem uygulandı. Toplam 16 araç ve sürücüne 36.477 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca aranması olan 1 şahıs hakkımda adli işlem yapıldı.