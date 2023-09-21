Samsun’da kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen otomobil çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Lise Caddesi Hastaneler Kavşağı’nda gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevat Bektaş’ın kullandığı 29 DR 036 plakalı otomobil kavşakta kırmızı ışıkta beklerken bir anda yanmaya başladı. Sürücü araçtan inerek canını kurtarırken, otomobil alev alev yandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.