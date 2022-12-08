112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik-Osmaneli karayolunda Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkisinde Ergün U. (54) idaresindeki 43 ACV 574 plaka kamyon, ışıklara geldiği esnada kırmızı ışıkta bekleyen Yonis C.(52) yönetimindeki 11 AJ 559 plaka kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Bilecik’te kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonete arkasından gelen kamyonun çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

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