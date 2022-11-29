Malatya’da kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalan otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.

Malatya’da kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalan otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.

Kaza, 11.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Makro kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 46 AED 415 plakalı Tofaş marka otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı.

Kazada yaralanan sürücü aracını bulunduğu yerden bırakarak kaçarken, G.D. yönetimindeki 03 ADC 376 plakalı Volkswagen marka araç ile A. S. idaresindeki 44 NC 053 plaka Opel marka otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Kazaya sebebiyet veren A.Y.’nin daha sonra olay yerine gelerek aracı kullananın kendisi olmadığını iddia etmesi üzerine ekipler araç sürücünün tespiti için parmak izi çalışması yaptı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.