Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tur midibüsü çarptı. Kazada bir araç hurdaya dönerken, şans eseri yaralanan olmadı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tur midibüsü çarptı. Kazada bir araç hurdaya dönerken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkay G.’nin kullandığı 07 FYZ 13 plakalı tur midibüsü, Çolaklı Jandarma Kavşağı’na geldiği sırada, kırmızı ışıkta bekleyen Alper Şentürk’ün kullandığı 34 CMA 155 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, öndeki 07 ATS 882 plakalı Sinan Öz’ün kullandığı araca çarptı. Kazada bir araç hurdaya dönerken, şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadı.

Tur midibüsünde bulunan turistler ise araçtan inip refüjde bulunan çimler üzerinde gelişmeleri takip etti. Turistler, kazanın meydana geldiği yere gelen bir başka araçla tatil yapacakları otellere doğru yola çıktı.