Konya’nın Kulu ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar ve ışıklarda bekleyen KOSKİ’ye ait arasözdeki çalışanların müdahalesiyle söndürüldü.

Konya’nın Kulu ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar ve ışıklarda bekleyen KOSKİ’ye ait arasözdeki çalışanların müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Olof Palme Caddesi Kırkahvesi mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen 06 DFR 624 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar araçlarında bulunan yangın tüpleri ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Aynı istikametten gelerek kırmızı ışıkta bekleyen KOSKİ’ye ait olan arasöz de bulunan çalışanların da müdahale etmesi sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.