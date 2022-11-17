Kazayla ilgili konuşan kamyon şoförü İsmail Ö., “Ben de anlamadım” dedi.

Kaza sonrası şarampole savrulan aracın sürücüsü Selçuk A. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.