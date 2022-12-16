Yaklaşık iki yıldır yaşanan bu manzaraya tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerin duruma el atması gerektiğini vurguladı.

Kapaklı Çerkezköy Çorlu güzergahını son iki yıldır mesken tutan çoğu yabancı uyruklulardan oluşan şebekenin, trafik ışıklarındaki sürücülerden araç camlarına vurarak para dilenmeleri sürücüleri rahatsız ediyor. Dilencilerin bazıları kucağında bebekle bazıları da yanlarındaki çocuklarla trafik ışıklarında sürücülerden para istiyor.

Tekirdağ’da Kapaklı Çerkezköy Çorlu güzergahını son iki yıldır mesken tutan çoğu yabancı uyruklu kişiler, dilencilik yaparak duyguları istismar ediyor.

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