Denizli’de kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı esnada park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsünün yaralının durumunu kontrol edip yürüyerek uzaklaştığı ve çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Pamukkale ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda önceki akşam meydana gelen kazada Ahmet F. (26) idaresindeki 20 ALC 837 plakalı BMW marka lüks araç, kırmızı ışık ihlali nedeniyle yola çıkan motosiklete çarpmamak için ani manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi. 4 aracın birbirine girdiği kazada lüks araçta bulunan sürücünün annesi Elif F. (53), kız kardeşi Lütfiye F. (18) ve Buse Ö. yaralandı. Kaza sonrası bölgeden uzaklaşan sürücü Ahmet F., bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Yaralıların durumunu kontrol edip uzaklaştı

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kırmızı ışık ihlali nedeniyle kavşakta karşılaşan araçlardan lüks otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptığı, sürücünün araçtan inip yaralıların durumuna baktıktan sonra yürüyerek bölgeden uzaklaştığı ve kaza sonrası bölgede yaşananlar yer aldı.