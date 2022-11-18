Tekirdağ’da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobilin, yola çıkan kamyondan kaçarken refüje çarparak takla attığı kaza kameraya yansıdı. Kaza sonucu otomobildeki sürücü ve yolcu yaralandı.
Tekirdağ’da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobilin, yola çıkan kamyondan kaçarken refüje çarparak takla attığı kaza kameraya yansıdı. Kaza sonucu otomobildeki sürücü ve yolcu yaralandı.
Kaza, Edirne yolu üzeri Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi girişinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyrederken kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Y.E.K. idaresindeki otomobil, yola çıkan kamyondan kaçarken refüje çarparak takla attı.
Kaza sonrası sürücü Y.E.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan İ.B. yaralandı. İki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Öte yandan, otomobilin takla attığı anlar kameraya yansıdı.
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