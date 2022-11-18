Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Al Bashir ile Suriye’den “karı-koca” kılığında beraber geldikleri firari PKK/YPG mensubu Bilal Hassan’la yaptıkları sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Arapça yazılı ve sahte mühü