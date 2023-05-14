Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Otogar kavşağında trafik ışıklarını ihlal ettiği iddia edilen N. Y. yönetimindeki araç, yol geçiş hakkını kullanan Ö. S. idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan Ö. S. ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sularında Kuşadası’dan Söke istikametine seyir halindeki N.Y. idaresindeki 09 ABP 840 hafif ticari araç, Kuşadası Otogar kavşağında Ö.S. idaresindeki 09 BN 079 plakalı motosiklete çarptı. Ö.S. yönetimindeki motosiklet ortadan ikiye ayrılırken, yine çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü Ö.S yaklaşık 20 metre savruldu. Kask takmadığı öğrenilen motosiklet sürücüsü başından ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.S.‘nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.