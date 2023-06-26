Kahramanmaraş’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, gece saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri Çevreyolu’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sinan Çakıl idaresindeki 01 AKU 019 plakalı motosiklet ile Sıddık Fındık yönetimindeki 46 NZ 727 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kaza ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.