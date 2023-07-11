Erzincan’da bir otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunan 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza bugün saat 10.00 sıralarında, Erzincan-Erzurum karayolu Akyazı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Z.Ş. (58), idaresinde ki 34 LZ 5350 plakalı otomobil kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan geçen Z.K. (54) kontrolünde ki 24 AAG 191 plakalı cipe çarptı. Meydana gelen kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan C.G. (58) ve S.Ş. (63) yaralandı. Yaralılar olay yerinden ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu. Trafik ekipleri yolda gerekli tedbirleri alarak tek şeritten trafik akışını sağladı.