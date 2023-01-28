Gaziantep Emniyet Müdürlüğü şehir güvenlik kameralarına yansıyan feci trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, kırmızı ışık yandığı esnada karşıya geçmeye çalışan çocuğa hızla gelen bir aracın çarpması ise yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü şehir güvenlik kameralarına yansıyan feci trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, kırmızı ışık yandığı esnada karşıya geçmeye çalışan çocuğa hızla gelen bir aracın çarpması ise yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, şehir merkezinde son günlerde yaşanan ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) yansıyan feci trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Meydana gelen feci kazaların görüntüleri, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Kavşaklarda geçiş önceliği, kırmızı ışık ve hız kurallarına uyalım. Unutmayın, kazalar çiğnenmiş kuralların ve dikkatsizliğin sonucudur" notuyla paylaşıldı.

Işık ihlali karşıya geçmeye çalışan çocuğun sonu oluyordu

Görüntülerde, kırmızı ışık yandığı esnada karşıya geçmeye çalışan çocuğa hızla gelen bir aracın çarpması ise yürekleri ağza getirdi. Görüntülere yansıyan feci kazalar arasında ışık ihlali sonucu yaşanan kazalar, yayaya çarpma kazaları ve motosiklet kazalarının fazlalığı ise dikkat çekti.