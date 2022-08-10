Bursa’da kırmızı ışığa uymayan otomobil sürücüsü, off-road aracına çarptı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa’da kırmızı ışığa uymayan otomobil sürücüsü, off-road aracına çarptı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün kaskı parçalandı Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün kaskı parçalandı

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışığa uymayan bir otomobil, off-road aracına çarpıştıktan sonra trafik lambasına vurdu. Çarpmanın şiddetiyle trafik lambası devrilirken kazada herhangi bir yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.