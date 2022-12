Diyetisyen Gözde Gence Kırtız, besleyici özelliği ve içerdiği protein nedeniyle kırmızı ete alternatif olan hindinin sadece yılbaşında değil, diğer zamanlarda tüketilebileceğini söyledi.

Diyetisyen Gözde Gence Kırtız, besleyici özelliği ve içerdiği protein nedeniyle kırmızı ete alternatif olan hindinin sadece yılbaşında değil, diğer zamanlarda tüketilebileceğini söyledi.

Yılbaşı sofralarını süsleyen hindinin besleyici özelliği hakkında bilgi veren Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence Kırtız, hindinin daha sık tüketilmesi için birçok neden sıraladı. Diyetisyen Kırtız, hindinin sadece fırında süslü bir iç pilavlı yılbaşı yemeği olarak kalmaması gerektiğini belirterek “Hindiyi beslenmenize farklı yemekler yaparak ilave edebilirsiniz. Hindiyi salatalar, körili hindi, güveçler, çorbalar ve sandviçler içine koyabilirsiniz. Spor sonrası rutininize eklemeniz kas sağlığı ve protein alımı için önemlidir” dedi.

“Protein kaynağı”

Hindi etinin son derece besleyici ve iyi bir protein kaynağı olduğunun altını çizen Diyetisyen Kırtız “100 gram hindi beyaz eti ortalama 139 kilo kalori, 29 gram protein içerir. Hindi etinin but kısmında koyu renkli kas yoğunluğu yüksek et bulunur. Hindi eti beyaz kısmı daha protein içeriği yüksekken but kısmı daha yağlıdır” diye konuştu. Proteinlerin, kas gelişimi ve yapımı için çok önemli olduğunu vurgulayarak özellikle yoğun kırmızı et tüketiminde kolon kanserine yakalanma riskinin arttığını, bu nedenle hindi etinin koyu kısmının kırmızı et alternatifi olarak da tüketilebileceğini ifade etti. Protein içeriği oldukça yüksek olan hindi etini sofralardan eksik etmemek gerektiğini söyleyen Diyetisyen Kırtız “Ayrıca hindi eti derisi son derece yağlıdır. Bu yüzden tüketirken hindi eti derisini tüketmemeye özen gösterin” dedi.

“B vitaminleri bakımından zengin”

Diyetisyen Kırtız, hindi etinin özellikle B grubu vitaminleri yönünden zengin olduğuna değinerek şunları söyledi: “B3, B6, B12 vitamini içeren hindi eti. Vücudun verimli enerji üretebilmesi, DNA üretimi ve kırmızı kan hücrelerinin oluşturulması için önemli vitaminleri içeriğinde bulundurur. Yaklaşık 80 gram. hindi eti B3 vitamini günlük ihtiyacının yüzde 61’ini, B6 vitamini günlük ihtiyacının yüzde 49’unu, B12 vitamini günlük ihtiyacının ise yüzde 29’unu karşılar. Hindi eti aynı zamanda iyi bir B1, B2 vitamini kaynağıdır.”

“Mineral deposu”

Yine hindi etinin selenyum, çinko ve fosfor gibi önemli vitaminleri bulundurduğunu belirten Diyetisyen Kırtız “Selenyum metabolizma hızımızı düzenleyen tiroid hormonu üretimine destek olur. Çinko protein sentezi ve enzim reaksiyonları gibi birçok vücut fonksiyonunda görev alır. Fosfor özellikle kemik sağlığı için hayati öneme sahiptir” dedi.