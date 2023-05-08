Antalyaspor bisiklet takımı Bursa’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası Puanlı Yol Yarışları’nda iki üçüncülük kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası Puanlı Yol Yarışları 6-7 Mayıs 2023 tarihlerinde Bursa’da düzenlendi. Nilüfer ilçesinde düzenlenen yarışlara toplam beş isimle katılan Antalyaspor bisiklet takımının tecrübeli sporcularından Haşim Köksal, ilk gün düzenlenen 35 kilometrelik kriteryum yarışlarında üçüncü sırayı alarak kürsüye çıkarken takım arkadaşı Devrim Ardıç da hemen arkasından bitiş çizisini görerek dördüncü oldu. İkinci ve son gün düzenlenen zorlu yol yarışında 41 kilometre pedal çeviren Nuri Acar da takım arkadaşı Köksal gibi üçüncülük elde ederek kürsüye çıkan bir diğer Antalyasporlu oldu.

Bursa’dan iki üçüncülük ile ayrılan Antalyaspor bisiklet takımı, tarihleri daha sonra belirlenecek olan Bodrum Granfondo için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.