Balıkesir’in Gömeç ilçesinde faaliyet gösteren Akkızhan Çiftliğinde üretilen Kirli Hanım Peyniri Norveç’te düzenlenen yarışmada bronz madalya alarak ilçenin adını yurt dışına taşıdı. Kirli Hanım Peyniri’nin üreticisi Mehmet Özgü Manisalı dereceye giren peynirlerinin mutluluğunu Gömeç Kaymakamı Mehmet Şirin Altay ile paylaştı.

Norveç’te düzenlenen “World Cheese Award “yarışmasında yıllandırılmış Gömeç Kirli Hanım peyniriyle Bronz madalyayla Gömeç ilçesine dönen işletmeci Mehmet Özgü Manisalı Avrupa’da ilk defa bir Türk Peyniri’nin ödül kazandığını ifade ederek sevincini İlçe Kaymakamı Mehmet Şirin Altay ile paylaştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde Norveç’te düzenlenen yarışmada Gömeç ilçesinin Kirli Hanım Peyniri’nin dereceye girmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kaykamam Altay, firma yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.