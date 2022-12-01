Sükeyne Tulan ve Hayat Kırkyamayla Güzel Grubu’nun “Pandemiden Süzülenler” isimli sergisi, Maltepe, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı.

Sükeyne Tulan ve Hayat Kırkyamayla Güzel Grubu’nun “Pandemiden Süzülenler” isimli sergisi, Maltepe, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı.

Kırkyama sanatının usta temsilcilerinden Sükeyne Tulan ve Hayat Kırkyamayla Güzel Grubu’nun “Pandemiden Süzülenler” isimli sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı sergide Sükeyne Tulan ve 24 kişiden oluşan Hayat Kırkyama’yla Güzel Grubu’nun pandemi döneminde hazırladıkları eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışında konuşan Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zeynep Hayman, Sükeyne Tulan ve Hayat Kırkyama’yla Güzel Grubu’nun sanatçılarını Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

‘Kırkyama kırk derde devadır’

Sergide açılış konuşmasını yapan Kırkyama sanatçısı Neşe Yörük Kınay, sosyal hayattan ve sevdiklerinden uzak iki uzun yıl süren zorunlu tatil ve ev hapisleri sonrasında sağlıklı olarak yeniden bir araya gelmenin heyecanını ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Kırkyamanın kırk derde deva olduğuna dikkat çeken Kınay “Kırkyama kemoterapi, psikoterapi yani terapi gerektiren her hastalığa şifadır. Bizler de bu uzun iki yıl süresince dertlerimizi, sıkıntılarımızı, bunalımlarımızı renk renk, desen desen kumaşlarla yamaladık, onlara şifa kattık. Rengarenk dünyamızda bir kez daha buluşabildiğimiz için mutluyuz, gururluyuz.” diye konuştu.

Sergide çeşitli kumaşları, bezleri birleştirerek kırkyama tekniğiyle hazırlanan battaniyeler, nevresim takımları, masa örtüleri, çantalar, hediyelik eşyalar yer alıyor. “Pandemiden Süzülenler”, 5 Aralık’a kadar Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.