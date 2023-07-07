662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nde Sarayiçi Er Meydanı’nda nostalji rüzgarı esti. 70’ler 80’ler 90’ların unutulmaz şarkılarını seslendiren Retrobüs grubu büyük ilgi gördü.

Edirne’de belediye tarafından Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için düzenlenen konserde, Retrobüs rüzgarı esti. 70’ler 80’ler 90’larda döneme damga vuran şarkılarını seslendiren grup, konsere katılanlara nostalji bir gece yaşattı. Sahne performansı ile unutulmaz bir geceye imza atan grubun şarkılarına Edirneliler de eşlik etti.

Grubun solistliğini yapan Fırat Şahverdi ise kendisinin de bir Edirneli sayıldığı belirterek, Edirne’de olmaktan, Edirneliler ile buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Grubun solisti Fırat Şahverdi konserin kapanışı İzmir Marşı ile yaptı.