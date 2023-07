Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, Antalya’da ata sporu yağlı güreşe verdiği destek 662’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Yusuf Can Zeybek’in Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanlığı unvanı ile taçlandı. 2 yıldır Kırkpınar finalini kaptırmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün başpehlivanları 4 yılda 3 kez Kırkpınar başpehlivanlığını kazanma başarısı gösterdi.

Bünyesinde 13 başpehlivan olmak üzere yaklaşık 300 sporcu barındıran Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 662’inci Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde tarih yazdı. 662’inci Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde 64 sporcusu ile katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi başta başpehlivanlık olmak üzere diğer boylarda da önemli başarılar elde etti. Saray İçi Er Meydanı’ndaki başpehlivanlık final müsabakasında Büyükşehir Belediyesi’nin iki güreşçisi Yusuf Can Zeybek ve İsmail Balaban karşı karşıya geldi.

"Emeklerimin karşılığını aldım"

2021 yılında Kırkpınar’da başaltı birincisi olarak başpehlivanlık boyuna yükselen Yusuf Can Zeybek ilk kez finale çıktığı Kırkpınar’da, 2 başpehlivanlığı bulunan İsmail Balaban’la güreş tuttu. Güreşinin 49’uncu dakikasında Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban’a üstünlük kurarak, 662’inci Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanlığı’nı kazandı. Ailesi ve sevenleriyle başpehlivanlığın mutluluğunu yaşayan Yusuf Can, Başkan Muhittin Böcek’e her zaman desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız bize her zaman destek oldu, abilik yaptı. Her zaman yanımızda oldu. Çok teşekkür ederim. Altın kemer için çok emek verdim. Emeklerimin karşılığını aldım. Çok mutluyum. Altın kemeri annemi armağan ediyorum” dedi.

"Altı kemer yine Antalya’da"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Ata sporu güreşe destek veren herkese teşekkür ederek, “Güreşçilerimiz yetişmesinde emeği geçen anne babaların ellerinden öpüyorum. İki Başpehlivanımız da çok güzel müsabakalar yaptı. Altın kemer yine Antalya’mızda oldu. Her zaman yanlarındayım” diye konuştu.

"İnandı ve başardı"

Yusuf Can Zeybek’in eşi aynı zamanda milli sporcu olan Sümeyye Zeybek ise duygularını şöyle ifade etti: “Avrupa ve Dünya şampiyonalarında da madalya aldığında hep söylüyordum. Kendine inan güreşini yap. Yine kendine inandı güreşini yaptı ve başardı. Allah ona altın kemerin ebedi sahibi olmayı nasip etsin. Ayrıca bizlerin her zaman yanında olan, destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e çok teşekkür ederiz.”

"Balaban, Zeybek’i tebrik etti"

662’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde final de kaybeden ve ikinci olan İsmail Balaban ise, “Elimden gelenin en iyisini verdim. Finale kadar geldim. Finalde takım arkadaşım Yusuf Can ile mücadele ettik. Güzel bir müsabaka oldu. Yusuf Can’ı tebrik ediyorum. Bizim her zaman yanımızda olan Muhittin Başkanımıza ve tüm takım arkadaşlarıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ederim. Altın kemer Antalya’mıza hayırlı olsun” dedi.

"Alt boylarda kürsüde de büyükşehir"

662’inci Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde Büyükşehir Belediyesi sporcularından Mustafa Yıldız tozkoparan boyunda birinci olurken, deste büyük boyda Hüseyin Coşkun ve küçük orta büyük boy da Adil Kıvrak üçüncülüğü elde etti. Büyükşehir Belediyesi sporcularından birçoğu yaklaşık 2 bin 300 sporcunun katıldığı Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde çeyrek finale kadar çıkma başarısı da gösterdi.

"Büyükşehir son 4 yılda 3 kez altın kemer kazandı"

Başkan Muhittin Böcek’in görevi geldiği günden itibaren yağlı güreşe verilen destekle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Edirne Saray İçi’nde önemli başarılar elde etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin başpehlivanları son 4 yılda 3 kez Başpehlivanlığı kazandı. 2019 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ali Gürbüz başpehlivan olurken, 2020 yılında Covid-19 yasakları nedeniyle Tariki Kırkpınar Güreşleri yapılamadı. 2022 yılında Antalya Büyükşehir’in diğer bir güreşçisi Mustafa Taş Altın Kemer’in sahibi oldu. Bu yıl da Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Yusuf Can Zeybek, Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye Cumhuriyet Başpehlivanı olma başarısını gösterdi.