662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar devam ediyor. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkan Vekili Servet Yıldız, Kırkpınar’da bu yıl 2 bin 327 kayıtla katılımcı rekoru kırılmasını beklediklerini belirtti.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemi bu yıl son defa yapılacak. Güreşlere katılmak için farklı şehirlerden Edirne’ye gelen farklı boylardaki pehlivanlar, Mimar Sinan Spor Salonu’nda oluşturulan platformlarda kayıtlarını yaptırıyor. Kayıt işlemleri sırasında tartılan pehlivanların güreşeceği boy da belirleniyor.

Kırkpınar’da önümüzdeki yıl hayata geçecek yeni format sebebiyle bu yıl rekor sayıda pehlivanın kayıt yaptırması bekleniyor. Sporcular; minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, başaltı ve baş boylarında er meydanına yarın sabah itibari ile çıkacak.

Kırkpınar’a gelecek yıl kayıt sistemi kalkıyor

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun aldığı kararlar sonrası Türkiye’nin her bölgesinde yapılan güreşlerde tüm pehlivanlar sezon boyunca formda kalmak zorunda oldukları için ligde ilk 24’e giren pehlivanlar direkt Kırkpınar’a katılacak. Kırkpınar’dan bir hafta önce yapılacak güreşlerde 8 pehlivan daha katılım hakkı kazanacak ve toplam 32 pehlivan çayıra çıkmaya hak kazanacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkan Vekili Servet Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar’da bu yıl 2 bin 327 kayıtla katılımcı rekoru kırılmasını beklediklerini söyledi.

Yıldız, "662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kayıtlarına rekor bir katılım olmasını bekliyoruz. Finike’de kaza yapan güreşçilerimiz var, onlara da buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün itibariyle 2 bin 237 güreşçinin katılacağını ve rekor olacağını düşünüyoruz. Lig güreşlerinden dolayı yeni bir statüye geçildi. Bu yağlı güreş liginin güreşlere biraz daha heyecan kattığını görüyoruz. Bu katılım bundan da kaynaklı. Dolayısıyla 662. Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin daha başarılı olacağına inanıyoruz. Güreşçilerin minik boydan başlayarak baş kategorisine kadar boy farklılıkları var. Önümüzdeki yıl sistem değişeceğinden dolayı gelecek yıl sayının yüzde 40 oranında düşmesi bekleniyor. Akşam 18.00’de sistem kayıtlarımız sona erecek. Bunu da herkesin bilmesinde fayda var. Yarın sisteme kayıt yapılamayacak" dedi.