Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 662. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri süresi boyunca gıda denetimleri devam ediyor.

Tarım ve Orman İ Müdürlüğü ekipleri, Edirne şehir merkezinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde Kırkpınar haftası süresince denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetim ekipleri, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası boyunca şekerleme ve yöresel tatlıların satışının yapıldığı işletmelerde ürün ve etiket kontrolleri gerçekleştirildi. İşletme yetkililerine uyulması gereken hususlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.