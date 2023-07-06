Bu yıl 662’ncisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemek için binlerce vatandaşın Edirne’ye akın etmesiyle birlikte otellerde yer kalmadı. Otellerde konaklamak istemeyen güreş sevdalıları ise geceyi çadırlarda ve karavanlarda uyuyarak geçirdi.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın sabah saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak. 9 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne’ye gelmeye başladı. Otel ve pansiyonlar kente akın eden güreşseverlerle doldu. Otellerde yer bulamayan ve ya otellerde kalmak istemeyen güreşseverler çadırlarda sabahladı. Kent meydanında bulunan alanlara çadırlarını kuran güreşseverler, yanlarında getirdikleri yemekleri pişirip ardından çay sohbeti etti.

Güreşseverler, güreşlerin başlamasını heyecanla beklediklerini söyledi. Çadırda ve karavanda kalmayı kendileri tercih ettiğini söyleyenler, Edirne’ye gelirken yanlarında çadır, yastık, yiyecek ve içecek getirdiklerini anlattı. Güreşseverler, Kırkpınar’ın bir tutku olduğunu ifade etti.