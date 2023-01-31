Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde 4 gündür kar etkisini sürdürüyor. Özellikle Demirköy ilçesine bağlı Jandarma Kule mevkii ve Mahya Tepesinde ara ara etkisini artırarak devam ediyor.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar başlatıldı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte yağışın ara ara devem etmesi bekleniliyor.
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