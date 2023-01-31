Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte yağışın ara ara devem etmesi bekleniliyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar başlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde 4 gündür kar etkisini sürdürüyor. Özellikle Demirköy ilçesine bağlı Jandarma Kule mevkii ve Mahya Tepesinde ara ara etkisini artırarak devam ediyor.

Sevgilisi tarafından öldürülen 25 yaşındaki Tuğçe Can’ın ailesi konuştu

Sevgilisi tarafından öldürülen 25 yaşındaki Tuğçe Can’ın ailesi konuştu

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