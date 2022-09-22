Kırklareli’nde sel felaketinin yaşandığı Pakistan’da yardım kampanyasında 3 milyon 130 bin lira toplandı.

Kırklareli’nde sel felaketinin yaşandığı Pakistan’da yardım kampanyasında 3 milyon 130 bin lira toplandı.

Pakistan’daki afetzedeler için Kırklareli’nde 3 milyon 130 bin lira yardım toplandı. Vali Birol Ekici yaptığı açıklamada, “Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedelere yardım eli uzatmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı ve AFAD öncülüğünde ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan kampanya çerçevesinde Kırklareli Valiliğince açılan yardım hesabına teveccühlerinden dolayı tüm halkımıza teşekkür ederiz. Resmi yardım hesabında 20/09/2022 tarihi itibarı ile toplanan 3 milyon 130 bin 50 lira bağışlardan 5 bin gıda kolisi, 2 milyon 320 bin 200 lira tutarında 5 tırla Pakistan’a ulaştırılmıştır. Hesapta kalan 809 bin 850 lira ise yine Pakistan yardımlarında kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı hesabına aktarılmıştır. Duyarlılığı için tüm hayırsever Kırklarelililere teşekkür ederiz” dedi.