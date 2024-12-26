Kırklareli’nin Demirköy ilçesindeki öğrenciler, evlerindeki ve yeni aldıkları oyuncakları, içlerine yazdıkları notlarla Hatay’daki depremzede öğrencilere gönderdi.

Demirköy ilçesinde eğitim öğretim gören öğrenciler, öğretmenleri önderliğinde ve belediyenin katkılarıyla, depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’daki çocuklar oyuncak hediyeleri hazırladı.

Öğrenciler, yeni aldıkları ve evlerindeki oyuncaklarını, içlerine yazdıkları notlarla Hatay’daki öğrencilere gönderilmek üzere belediye ekiplerine teslim etti. Toplanan oyuncakların 2025 yılı öncesi depremzede çocuklara ulaştırılması hedefleniyor.