Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırklareli’nde başlatılan yardım kampanyası büyük bir seferberlik halinde devam ediyor. Deprem bölgelerine gönderilmek üzere 30 ton kuru gıda ve 5 bin şişe yağ yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırklareli’nde başlatılan yardım kampanyası büyük bir seferberlik halinde devam ediyor. Deprem bölgelerine gönderilmek üzere 30 ton kuru gıda ve 5 bin şişe yağ yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 10 ili etkileyen ve asrin felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Kırklareli’nden yardım kampanyaları devam ediyor.

Depremzedelere yardım toplama merkezi olarak oluşturulan Gençlik Merkezinde hayırseverler tarafından bağışlanan mercimek, pirinç, nohut, bulgur ve fasulyeden oluşan toplamda 30 ton kuru gıda ile 5 bin şişe yağ gönüllüler tarafından paketlendi.

Kamyona yüklenen malzemeler Valilik önünde düzenlenen programla deprem bölgesine gönderildi.