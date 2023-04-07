Kırklareli Valiliği tarafından başlatılan Ramazan kampanyası çerçevesinde deprem bölgelerine gönderilmek için hazırlanan koliler yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından Kırklareli’nde başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Bu kez ramazan kampanyası çerçevesinde Valilik koordinesinde hayırseverler tarafından toplanan nakdi yardımları ile alınan pirinç, nohut, bulgur, mercimek, fasulye, sıvı yağ, bal gibi gıda ürünleri paketlenerek kamyona yüklendi.

Kamyon düzenlenen törenle valilik önünden dualar ile Hatay’a yola çıktı.

Törende konuşan Vali Birol Ekici Kırklarelili vatandaşların duyarlılığından dolayı teşekkür etti.