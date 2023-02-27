Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kırklareli’nde yardım kampanyaları devam ediyor. Hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan pirinç, nohut, bulgur, mercimek, fasulyeden oluşan 30 ton kuru gıda ve şişe yağlar Gençlik Merkezi’nde paketlendi. Kamyona yüklenen gıda malzemeleri, valilik önünde düzenlenen programla deprem bölgesine gönderildi.

Kırklareli’nde başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan kuru gıda ve yağlar deprem bölgesine gönderildi.

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