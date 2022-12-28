Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 5 ton 745 litre sahte içki ele geçirildi.

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 5 ton 745 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesi kent merkezi, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize ilçelerinde kaçak ve sahte içki üretici ve satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda iş yerleri denetlenirken, bin 24 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 5 ton 745 litre sahte ve kaçak içki ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.