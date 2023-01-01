Taksim Meydanı’na akın eden vatandaşlar 2023 yılına coşkuyla girdi

Taksim Meydanı’na akın eden vatandaşlar 2023 yılına coşkuyla girdi

Kırklareli’nin Özgürlük ve Demokrasi Meydanı yeni yıl coşkusu için ışıklarla süslendi. Vatandaşlar süslenen alanlarda anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi. Yerel sanatçıların konser verdiği alanda vatandaşlar 9,8’lik müziklerle doyasıya eğlendi.

Kırklareli’nde yeni yıl Özgürlük ve Demokrasi Meydanında büyük coşkuyla karşılandı.

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