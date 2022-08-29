Müftü Evi, Kur’an-ı Kerim okumasını öğrenen öğrencilerin, unutmaması için kış döneminde hafta sonları ders çalışmalarını istediğini söyledi. Eviş, Kur’an-ı Kerim kursların katılan öğrencilere teşekkür etti. Daha sonra Müftü Eviş, öğrencilere katılım belgesi verdi.

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