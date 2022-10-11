Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan Sosyal Uyum Programı çerçevesinde kentte ikamet eden yabancı uyruklulara Aile Eğitim Programı çerçevesinde "Aile İçi İletişim" ve "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" konulu eğitimler verildi.

Bakan Özer: "Eğitim sistemimiz 150’ye yakın ülkenin nüfusundan çok daha büyük"

Bakan Özer: "Eğitim sistemimiz 150’ye yakın ülkenin nüfusundan çok daha büyük"

Kırklareli’nde yaşayan yabancı uyruklu ailelere “Aile İçi İletişim ve Çocuklarda Mahremiyet Bilinci” konulu eğitim verildi.

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