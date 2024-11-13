Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinden, denize açılan balıkçının ağına nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan mersin balığı takıldı. Duyarlı balıkçı balığı tekrar suya bıraktı, o anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde avlanmak için denize açılan balıkçı Fahri Demir’in ağlarına 1 adet mersin balığı takıldı. Durumu fark eden duyarlı balıkçı Demir, mersin balığını eline alarak bir süre suni teneffüs yaptı. Demir, teknesine aldığı balığı daha sonra denize bıraktı.

Balıkçılar ve yetkililer, mersin balığının denizlerdeki varlığını sürdürmesi için iş birliği içinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirttiler.