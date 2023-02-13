Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi TEM otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde Romanya uyruklu Lucian Dedıu idaresindeki BR 44 MRA plakalı otomobilin alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

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