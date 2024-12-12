Kırklareli’nde Ahmet Cevdet Paşa KYK Yurdunda "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Cumhuriyetin 100. Yılı ve Türkiye Yüzyılı vesilesiyle uygulanan “Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları” gerçekleştirildi.

Etkinliğe Vali Uğur Turan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Yurdugül, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve yakınları ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Şehit İstihkam Uzman Çavuş Anıl Yalap’ın ve gazi Cumhur Özsoy’un hayatını anlatan slayt gösterimi izletildi.

Daha sonra Şehit İstihkam Uzman Çavuş Anıl Yalap’ın annesi Kıymet Yalap ve babası Elmas Yalap ile gazi Cumhur Özsoy katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

Programda konuşan Vali Turan, toprakların ancak genç nesillerin milli bilince sahip çıkmasıyla ilelebet bağımsız kalacağını belirterek, “Bugün burada, aziz şehidimizin bizlere en değerli emaneti baş tacı ailesi, Kahraman Gazimiz ve geleceğimizin umudu olan siz gençlerimiz ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Tarih boyunca bağımsızlığımız ve vatanımız için aziz canlarını feda eden şehitlerimiz ile büyük fedakârlıklar yapan gazilerimizi onurlandırmak, onların deneyimlerini gençlerimizle paylaşmalarını sağlamak çok kıymetlidir. Siz değerli gençlerimizin, kahramanlık öykülerini birinci ağızdan dinlemesi, milli değerlerimize olan bağlılığınızı artıracak ve bu topraklara olan büyük sevdanızı daha da güçlendirecektir. Bu topraklar ancak genç nesillerimizin milli bilince sahip çıkmasıyla ilelebet bağımsız kalacaktır. Hepinize bu anlamlı etkinliğe katılımınız için teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimize ve ailelerine sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.