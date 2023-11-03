Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından OSB’de çalışanlara uyuşturucuya karşı eğitim verildi.
Kırklareli’nde 6 kişiye mezar olan işletme ile ilgili aileler soruşturmanın genişlemesi için dilekçe verdi
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında OSB’de toplam 200 kadın ve 80 erkek çalışan personele yönelik uyuşturucuya karşı eğitim verildi.
Eğitimlerde uyuşturucu madde ve bağımlılığı nedir, uyuşturucu maddeye başlama nedenleri, uyuşturucu madde çeşitleri, uyuşturucu ile mücadele uygulamaları konularında bilgilendirme yapıldı.