Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan operasyonda 70 kilo 900 gram esrar, 14 bin 832 kök Hint keneviri, kenevir bitkisi yetiştirmekte kullanılan 10 paket gübre, 24 litre kimyasal gübre, 500 gram kimyasal toz ve 17 kilogram kükürt ele geçirildi.

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