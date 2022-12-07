Gözaltına alınan 10 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi adliyede mahkemeye çıkarılan 10 kişiden üçü tutuklanırken 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz’a saldırıyla ilgili partililerden açıklama

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz’a saldırıyla ilgili partililerden açıklama

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Vize Savcılığı koordinesinde Vize ilçe merkezi ve köylerinde uyuşturucu madde imal ve ticaret suçlarını işledikleri belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Vize merkez ve köylerinde suç örgütü üyelerinin yakalanması maksadıyla 12 adreste 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştiren operasyonlarda 110 gram kubar esrar, 100 gram metamfetamin, 32 adet ekstazi hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü, 1 adet tabanca, 39 adet 9 mm çapında fişek, 9010 lira suçtan elde edilen para ele geçirildi. Operasyonda adreslerdeki 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kırklareli’nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden üçü tutuklanırken 7’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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