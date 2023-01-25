Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Vize Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi Komutanlığı işbirliğinde, Vize ilçe, köy ve beldelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 2 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 100 gram kenevir tohumu, 150 gram metamfetamin, bin adet kilitli poşet, 1 iklimlendirme sistemi, 20 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 15 tabanca fişeği ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.