Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Kırklareli Hastaneleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri Gebe Bilgilendirme Sınıflarında görev yapan sağlık personeline yönelik Üreme Sağlığı Modül Eğitimlerine başladı.

Kırklareli’nde bir evde 1 kilo 91 gram esrar ele geçirildi

Kırklareli’nde bir evde 1 kilo 91 gram esrar ele geçirildi

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Gebe Bilgilendirme Sınıflarında görev yapan sağlık personeline yönelik Üreme Sağlığı Modül Eğitimleri başladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.