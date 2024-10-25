Kırklareli Üniversitesi’nde görevli özel güvenlik personeline, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince eğitim verildi.
İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen eğitimde, özel güvenlik hukuku, genel kollukla ilişkiler, güvenlik farkındalığı, etkili iletişim, öfke kontrolü, kitle psikolojisi, toplumsal olaylara müdahale esasları, asayiş hizmeti, uyuşturucu madde bilgileri ve terörle mücadele konularında eğitim verildi.
Eğitim güvenlik görevlilerinin sorularının yanıtlanması ile sona erdi.
Kaynak: iha