Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimi tarafından, UMKE gönüllülerine verilecek olan 5 günlük eğitim başladı.

Kırklareli’nde İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimince UMKE gönüllülerine verilecek olan 5 günlük temel eğitim başladı. Eğitimin ilk 3 günü teorik eğitim sonrasında ise saha eğitimi yapılacak.

UMKE Temel Eğitim müfredatında yer alan temel hayat desteği, hava yolu açıklığının sağlanması, hasta, yaralı taşıma teknikleri, medikal çanta kullanımı, ezilme sendromu, temel KBRN, haberleşme ve telsiz kullanımı, triyaj, olay yeri yönetimi, sistem travmaları, enkaz altında hastaya yaklaşım, afetzede psikolojisi, afet epidemiyolojisi, temel kamp konularında oluşturulacak istasyonlarda teorik ve pratik eğitimler verilecek.

Saha eğitimi uygulamalarında yerel ve bölgesel kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliğiyle UMKE ekiplerinin bilgi ve becerilerinin artırılması ve kentte afete müdahale potansiyelinin ortaya konulması hedefleniyor.