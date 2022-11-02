Birçok ülkeden eğitim için Kırklareli’ne gelen öğrenciler, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Birçok ülkeden eğitim için Kırklareli’ne gelen öğrenciler, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından dünyanın birçok ülkesinden eğitim için Kırklareli’ne gelen uluslararası öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi. Rektörlük Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci bir konuşma yaptı. Temelci, Kırklareli’nde dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrencileri en iyi şekilde ağırlamak için çalıştıklarını söyledi. Programda daha sonra Göç Uzmanı Özlem Duymuş, "Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi" konulu bir sunum yaptı.

Etkinlik ilgiyle takip edildi.