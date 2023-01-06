Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris Ö. idaresindeki 22 HZ 326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Kadriye Ö. ve Ahmet Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ise kazaya ilgili inceleme başlattı.