Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde bin 788 sürücüye işlem yapıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimler yaptı. Ekipler, geçtiğimiz ay yaptıkları denetimlerde 96 bin 926 araç ve sürücü kontrol etti.

Gerçekleşen denetimlerde hız ihlali, sürücü belgesi olmayan, emniyet kemeri kullanmayan, alkollü araç kullanan gibi trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bin 788 sürücüye işlem yapıldı.

Öte yandan ekipler sürücüleri emniyet kemeri ve sağlık ekipleri ile müşterek olarak trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi, ambulansa yol verilmesi, hastaların en kısa sürede Sağlık Kuruluşlarına ulaştırılabilmesi adına, trafikte acil geçiş koridoru oluşturmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla, araç sürücülerine bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.