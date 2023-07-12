Kırklareli’nde polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Alına bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince torbacılara yönelik operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, “uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak”, “uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak” suçlarından 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerde yapılan aramada 6,54 gram kubar esrar, 1,85 gram skunk, 0,07 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik ecza uyuşturucu maddesi ele geçirildi.