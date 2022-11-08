Kırklareli’nde toprak ETÜD ve haritalandırma eğitimi veriliyor.

Kırklareli’nde toprak ETÜD ve haritalandırma eğitimi veriliyor.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Toprak ETÜD ve Haritalaması konusunda 6-12 Kasım 2022 eğitim veriliyor. Prof. Dr. Suat Şenol ve Prof. Dr. Mustafa Sarı tarafından gerçekleştirilen eğitime Kırklareli ile birlikte Yalova, Tekirdağ, Edirne illerinden Kontrol Mühendisi olarak görev alacak toplam 25 kursiyer katıldı. Proje ile ilk olarak Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Yalova illeri olmak üzere önümüzdeki dönemde bütün ülke genelinde 5403 sayılı Kanun çerçevesinde öngörülen Arazi Kullanım Planlaması Çalışmalarına altlık teşkil etmesi ve ülke topraklarının detaylı etütlerinin tamamlanması ve toprak veri tabanın oluşturulması hedefleniyor.

Eğitimde açılış konuşmasını yapan Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, eğitime gelen tüm meslektaşlarına konunun önemini anlatarak, “Toprak ve tohum biterse geleceğimiz biter. Tohum düşünür, toprak konuşur” dedi.

Aksoy, ülke toprakları ile ilgili yapılan çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu.