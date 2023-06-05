Kırklareli’nde tasarruflu su kullanımı ve toprak neminin korunması eğitimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde uygulamaya koyulan sulama eğitim programı çerçevesinde Kırklareli’nde “Tasarruflu Su Kullanımı” konulu eğitim düzenlendi. Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde düzenlenen eğitime, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da katıldı.

Eğitimde; toprak neminin korunmasının önemi, toprak neminin korunmasında uygulanacak yöntemler ve kuraklığa dayanıklı alternatif bitki çeşitlerinin geliştirilmesi gibi konu başlıkları işlendi.

Eğitimde su kullanımın önemine değinen Aksoy, kuraklığa dayanıklı alternatif bitki çeşitlerinin geliştirilmesi hakkında bilgi verdi. Ayrıca eğitimin sonunda üreticilerin sorunlar ve bu sorunların çözümü üzerine istişare yapıldı.